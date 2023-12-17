Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Олег Самойлов
    Просмотрели уже 245 глазенков, а вот в ответ НИЧЕГО и НИКТО НЕ нашрайбал! Странно, однако! Неужели нельзя заорать, чт...Методичка хулител...
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Кинжалы ударили по бункеру с F-16 и Patriot не помогли

Кинжалы ударили по бункеру с F-16 и Patriot не помогли

Американские истребители F-16 - это типа такая новая страшилка для нас, и надежда - для Зеленского.

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