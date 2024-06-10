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В РФ предложили освободить от налога на прибыль созданные участниками СВО фирмы

В РФ предложили освободить от налога на прибыль созданные участниками СВО фирмы

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов Эксперты Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма АВАНТИ выступили с предложением на три года освободить от налога на прибыль компании, которые были созданы участниками спецоперации по защите Донбасса, сообщили в "Известиях".

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