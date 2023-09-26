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Задоров начал массовую стычку в матче «Калгари» и «Сиэтла». Он вступился за партнера, получившего травму

В концовке первого периода выставочного матча между «Флэймс» и «Кракеном» россиянин вступился за своего партнера Джейкоба Пеллетье, получившего травму в результате силового приема в исполнении Марьяна Студенича.

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