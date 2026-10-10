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Регионы России

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Массовые задержки рейсов из Антальи осложняют отдых российских туристов

Массовые задержки рейсов из Антальи осложняют отдых российских туристов

10 октября в терминале T2 аэропорта Анталья были задержаны 11 регулярных и чартерных рейсов в российские города — от Челябинска до Саранска.

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