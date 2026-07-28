В Курске вечером 28 июля отключили электроэнергию

Аварийные бригады выехали на место для выяснения причин и восстановления энергоснабжения.Вечером 28 июля в Северо-Западном микрорайоне и на проспекте Вячеслава Клыкова в Курске произошло частичное отключение электроэнергии.
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