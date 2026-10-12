🤝 Развожаев и министр финансов РФ обсудили меры поддержки севастопольских предприятий Губернатор Севастополя Михаил Развожаев встретился с министром финансов России Антоном Силуановым.
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