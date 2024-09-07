Александр ШУСТОВ С 2025 г. МВД планирует усилить контроль над мигрантами с помощью введения специального реестра контролируемых лиц.
МВД РФ стремится усилить контроль над мигрантами
Комментарии
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Галина Друзина
А почему остаются не ясными насчёт карточек, да потому что наша госдура ещё не нажралась вдоволь, думаете они не получают откаты от диаспор или ещё от кого нибудь - переубедите меня, почему до сих пор не принят не один закон насчёт мигрантов, а только одни разговоры.
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