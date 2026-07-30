США начинают новую военную операцию против Ирана

Американские вооруженные силы начали новую серию авиаударов по территории Ирана. Об этом 29 июля сообщают источники, включая корреспондента портала Axios и израильского телевидения 12-го канала Барака Равида, ссылаясь на информацию от высокопоставленного американского чиновника.
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