Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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США начинают новую военную операцию против Ирана

США начинают новую военную операцию против Ирана

Американские вооруженные силы начали новую серию авиаударов по территории Ирана. Об этом 29 июля сообщают источники, включая корреспондента портала Axios и израильского телевидения 12-го канала Барака Равида, ссылаясь на информацию от высокопоставленного американского чиновника.

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