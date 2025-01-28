Журналист Такер Карлсон высказал мнение, что бывший министр иностранных дел США Энтони Блинкен в последние месяцы своей деятельности стремился к тому, чтобы ускорить начало военного конфликта между Соединёнными Штатами и Россией.
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