Сколько стоит обслуживание газовых плит и колонок

Изменились тарифы на обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования. Жители многоквартирного дома по улице Бориса Корнилова в Нижнем Новгороде спрашивают: отчего зависит начисление платы? Сколько теперь стоит обслуживание газовой плиты в квартире? Ответ на этот вопрос мы нашли на сайте «Газпром газораспределение Нижний Новгород».