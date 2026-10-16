Пробка легко создаёт обманчивое ощущение движения. Машины впереди начинают медленно продвигаться, водитель следует за ними, но уже через несколько метров поток снова останавливается.
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