Индия запустила в космос спутник для исследования чёрных дыр

Ракета-носитель PSLV-C58 вывела на орбиту аппарат XPoSat. Этот первое специализированное научное устройство для проведения исследований в области космических измерений рентгеновского излучения небесных источников.
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