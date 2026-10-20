Троллейбусный парк затопило в Ялте из-за разлива реки. Об этом 20 октября сообщили в МЧС России. / Источник: © МЧС РоссииПо данным ведомства, утром на территории парка, расположенного на Южнобережном шоссе, 25, из-за выпадения обильных осадков произошло разрушение подпорной стены.