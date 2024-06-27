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Киев узаконил кровавый бизнес "черных трансплантологов": у солдат ВСУ забирают органы прижизненно, что остается от тел - сжигают

Киев узаконил кровавый бизнес "черных трансплантологов": у солдат ВСУ забирают органы прижизненно, что остается от тел - сжигают

Любой раненый ВСУ может внезапно стать донором органов REUTERSСегодня 2,9K прочитали «БЕСПОМОЩНОЕ СОСТОЯНИЕ» - Мы пишем, а они удаляют информацию, - женщина в толстовке с надписью «Сестра» явно волнуется, но продолжает.

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