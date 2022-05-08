Таких с пьедестала не сбить! Россиянин Дмитрий Бивол защитил титул WBA в бою с «абсолютным» Альваресом

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся бой 31-летнего непобежденного чемпиона по версии WBA из России Дмитрия Бивола (20-0, 11 KO) и абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Канело Альвареса (57-1-2, 39 KO).
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