Таджикистан обвинил РФ в пытках террористов и кампании против таджиков

W

Walery

Во первых о справедливости - почему находятся и что делают граждане продвинутой самостоятельной и суверенной республики Таджикистан в России? Почему Глава МИД Таджикистана не начал свои реплики с разъяснения на данный вопрос? Справедливость в том, что вооруженных террористов органы России рискуя жизнью не уничтожили при задержании как это делают например в США, а сохранили им жизни... этого мало для Главы МИДа ТР?