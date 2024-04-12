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Таджикистан обвинил РФ в пытках террористов и кампании против таджиков

Таджикистан обвинил РФ в пытках террористов и кампании против таджиков

Глава МИД Таджикистана заявил, что наши силовики должны соблюдать закон в части запрета пыток и жестокого обращения с задержанными, а также презумпции невиновности.

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Комментарии
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W
Walery
Во первых о справедливости - почему находятся и что делают граждане продвинутой самостоятельной и суверенной республики Таджикистан в России? Почему Глава МИД Таджикистана не начал свои реплики с разъяснения на данный вопрос? Справедливость в том, что вооруженных террористов органы России рискуя жизнью не уничтожили при задержании  как это делают например в США, а сохранили им жизни... этого мало для Главы МИДа ТР?
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