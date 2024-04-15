Не только о фут...
ГлавнаяБлогНовости утра из м...Игра ТОТОНаш футболЕврофутболНе про футболЛамповый чат
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не только о футболе

864 подписчика

«Спартак» уволил Абаскаля, «Байер» впервые выиграл Бундеслигу, поражения «Ливерпуля» и «Арсенала», «Динамо» проиграло «Уралу», победы Шевченко и Халили в масс-старте и другие новости

«Спартак» уволил Абаскаля, «Байер» впервые выиграл Бундеслигу, поражения «Ливерпуля» и «Арсенала», «Динамо» проиграло «Уралу», победы Шевченко и Халили в масс-старте и другие новости

1. «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Клуб заплатит испанцу 850 тысяч евро за расторжение контракта, пишет Иван Карпов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
КУАТ
Байер с золотом!
Ответить
11 час.
Максим Комаров
Гилю - с золотым парашютом!
Ответить
7 час.
Лена Мисько
Забито 74 гола, пропущено 19 мячей, НОЛЬ поражений Безумная работа
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх