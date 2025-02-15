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Царьград

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Защита просила отменить пожизненный приговор майору Евсюкову из-за потерянного ботинка

Защита просила отменить пожизненный приговор майору Евсюкову из-за потерянного ботинка

В апреле 2009 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он открыл стрельбу в супермаркете "Остров" на юге Москвы, что привело к трагическим последствиям: погибли два человека, более 20 получили ранения.

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