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Трент о критике: «Когда «Ливерпуль» побеждал, все говорили: «Он изменил подход к игре». А теперь говорят: «Он обороняется не так, как должен». Но одного без другого быть не может»

Трент Александр-Арнолд ответил тем, кто критикует его за игру в обороне. «Думаю, у меня достаточно крепкий характер, когда дело касается таких вещей.

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