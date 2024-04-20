Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 011 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Инга Доронина
    ВЫ ПОСМОТРИТЕ  НА  ЭТОГО  ЗАММИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ, УВЕРЯЮ  НЕ  НАПИШЕТ  ДИКТАНТ.ЧЕЙ-ТО  СЫНОК  СЫНОК РУКОВОДИТ  НЕ  З...Кравцов: В России...
  • Сергей Метельков
    Каким то % быть в депутатах.Зачем «Новые люди...
  • Сергей Метельков
    Бензин нужен дешёвый, спрос, сбыт.Российскую землю ...

День 21 апреля в истории

День 21 апреля в истории

День местного самоуправления. Праздник был установлен указом Президента РФ от 10 июня 2012 года. Документ, положивший начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении, Екатерина II подписала 21 апреля 1785 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх