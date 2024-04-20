День 21 апреля в истории

День местного самоуправления. Праздник был установлен указом Президента РФ от 10 июня 2012 года. Документ, положивший начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении, Екатерина II подписала 21 апреля 1785 года.
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