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Хабаровчанин купил в Сети несуществующие ноутбуки

Хабаровчанин купил в Сети несуществующие ноутбуки

Житель Хабаровска стал жертвой мошенничества, пытаясь приобрести несуществующие ноутбуки. 24-летний горожанин обратился в полицию, рассказав, что увидел в сообществе киберспортсменов в социальной сети ВКонтакте пост с аукционом на розыгрыш ноутбуков.

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