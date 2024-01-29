Хабаровчанин купил в Сети несуществующие ноутбуки

Житель Хабаровска стал жертвой мошенничества, пытаясь приобрести несуществующие ноутбуки. 24-летний горожанин обратился в полицию, рассказав, что увидел в сообществе киберспортсменов в социальной сети ВКонтакте пост с аукционом на розыгрыш ноутбуков.