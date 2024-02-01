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Валя Карнавал рассказала о своем самочувствии и напугала поклонников

Валя Карнавал рассказала о своем самочувствии и напугала поклонников

Блогер Валя Карнавал откровенно рассказала о перенесенной пневмонии Блогер Валя Карнавал в последние месяцы перенесла много тяжелых потрясений: у нее умер отчим, мама тик-токерши попала в больницу с инсультом.

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