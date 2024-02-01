Валя Карнавал рассказала о своем самочувствии и напугала поклонников

Блогер Валя Карнавал откровенно рассказала о перенесенной пневмонии Блогер Валя Карнавал в последние месяцы перенесла много тяжелых потрясений: у нее умер отчим, мама тик-токерши попала в больницу с инсультом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии