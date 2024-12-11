В КНДР обвинили Южную Корею в использовании мер фашистской диктатуры

Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) назвало шокирующим событием введение военного положения в Южной Корее на фоне кризиса с оппозицией и последовавшие за ним протесты и обвинило Сеул в использовании диктаторских мер.
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