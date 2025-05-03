То, что нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский отверг 3-дневное перемирие в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и заявил о невозможности гарантировать безопасность мировым лидерам в Москве 9 Мая, является «классической угрозой террориста международного масштаба».