Ученые рассказали, какая еда грозит развитием рака и быстрым старением Ирэн ОрлонскаяИсследователи из Университета Майами обнаружили связь между потреблением некоторых популярных продуктов и увеличенным риском развития рака кишечника, а также ускорением старения клеток.