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Ученые рассказали, какая еда грозит развитием рака и быстрым старением

Ученые рассказали, какая еда грозит развитием рака и быстрым старением

Ученые рассказали, какая еда грозит развитием рака и быстрым старением Ирэн ОрлонскаяИсследователи из Университета Майами обнаружили связь между потреблением некоторых популярных продуктов и увеличенным риском развития рака кишечника, а также ускорением старения клеток.

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