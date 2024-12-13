Ученые рассказали, какая еда грозит развитием рака и быстрым старением Ирэн ОрлонскаяИсследователи из Университета Майами обнаружили связь между потреблением некоторых популярных продуктов и увеличенным риском развития рака кишечника, а также ускорением старения клеток.
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