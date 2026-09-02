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Царьград

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Демешин: До конца года сократим 15% штата в Хабаровском крае

Демешин: До конца года сократим 15% штата в Хабаровском крае

Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил на ВЭФ, что оптимизация деятельности правительства с помощью искусственного интеллекта позволит сократить штат на 15% до конца года, переведя часть функций на голосовых помощников.

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