Экс-заместителя новосибирского прокурора Кузьменок доставили в Барнаул и теперь судят

Прокурор, наконец, огласил обвинение по делу экс-зампрокурора Бывшего заместителя недавно осужденного бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева Любовь Кузьменок, наконец, доставили в Барнаул, где начали судить в Ленинском районном суде.
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