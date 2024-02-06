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Экс-заместителя новосибирского прокурора Кузьменок доставили в Барнаул и теперь судят

Экс-заместителя новосибирского прокурора Кузьменок доставили в Барнаул и теперь судят

Прокурор, наконец, огласил обвинение по делу экс-зампрокурора Бывшего заместителя недавно осужденного бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева Любовь Кузьменок, наконец, доставили в Барнаул, где начали судить в Ленинском районном суде.

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