Профессор Футтер сообщил об уязвимости Британии перед российскими ракетами «Кинжал»

Global look press/Yury Kirsanov Российские баллистические ракеты, в том числе ракетного комплекса «Кинжал», представляют серьезную угрозу для Британии, заявил эксперт по международным отношениям из Лестерского университета, профессор Эндрю Футтер.
Global look press/Yury Kirsanov Российские баллистические ракеты, в том числе ракетного комплекса «Кинжал», представляют серьезную угрозу для Британии, заявил эксперт по международным отношениям из Лестерского университета, профессор Эндрю Футтер.
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