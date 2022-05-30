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Профессор Футтер сообщил об уязвимости Британии перед российскими ракетами «Кинжал»

Профессор Футтер сообщил об уязвимости Британии перед российскими ракетами «Кинжал»

Global look press/Yury Kirsanov Российские баллистические ракеты, в том числе ракетного комплекса «Кинжал», представляют серьезную угрозу для Британии, заявил эксперт по международным отношениям из Лестерского университета, профессор Эндрю Футтер.

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