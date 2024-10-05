Нетаньяху назвал позором идею Макрона запретить поставки оружия Израилю

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху жестко отреагировал на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который предложил ввести эмбарго на поставки оружия Израилю с целью урегулирования конфликта в секторе Газа.
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