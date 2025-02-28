В Госдуме объяснили, куда подавать заявление на получение накопительной пенсии

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал в разговоре с RT, что заявление на получение накопительной пенсии можно подать несколькими способами: через портал «Госуслуги», в офисе Социального фонда России (СФР) или Негосударственного пенсионного фонда (НПФ), а также через МФЦ.