В Госдуме объяснили, куда подавать заявление на получение накопительной пенсии

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал в разговоре с RT, что заявление на получение накопительной пенсии можно подать несколькими способами: через портал «Госуслуги», в офисе Социального фонда России (СФР) или Негосударственного пенсионного фонда (НПФ), а также через МФЦ.
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