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МОСИНФОРМ

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Ягненок породы уэссан родился у овечки Генриетты на «Городской ферме»

Ягненок породы уэссан родился у овечки Генриетты на «Городской ферме»

В августе на «Городской ферме» появился ягненок — сын овечки Генриетты и барана Юлика. Кудрявый малыш палевого окраса с рыжими пятнышками принадлежит к породе уэссан — одной из самых маленьких в мире.

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