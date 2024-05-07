За какие общедоступные лекарства водитель может быть лишен прав

Наверняка каждый водитель слышал, что пить некоторые общедоступные лекарственные средства, которые продаются в аптеке без рецепта и управлять автомобилем запрещено, так как водитель рискует лишиться прав за употребление запрещённых веществ.
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