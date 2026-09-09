В России создают носимое устройство с ИИ для слабовидящих

Оно будет распознавать препятствия и предупреждать о них Холдинг «КРЭТ» госкорпорации «Ростех» работает над системой «ЛИСА», которая поможет незрячим и слабовидящим людям самостоятельно ориентироваться в пространстве.
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