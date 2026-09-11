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Царьград

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Министерство сообщает: в Пермском крае сбиты украинские дроны

Министерство сообщает: в Пермском крае сбиты украинские дроны

Русские силы ПВО уничтожили украинские беспилотники над Пермским краем. Министерство территориальной безопасности призвало жителей соблюдать предосторожность, не подходить к окнам и не снимать дроны.

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