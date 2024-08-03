ДТП на дамбе перекрыло движение автомобилей

Водителей просят выбирать альтернативные маршруты Сегодня утром на 122-м километре КАД (Невская сторона) произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, сообщает пресс-служба Дирекции Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.
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