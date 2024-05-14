В Свердловской области введен запрет на рыбалку даже на удочку из-за нереста

В Свердловской области введён временный запрет на рыбалку в связи с нерестом рыбы. Запрет распространяется на множество водоёмов и периоды:- С 25 апреля по 15 июня рыбалка запрещена на следующих водохранилищах: Верхне-Макаровском, Невьянском, Исинском, Нижне-Салдинском, Петрокаменском, Верхне-Выйском, Нижне-Тагильском, Леневском, Черноисточинском, Нижне-Выйском, Верхне-Салдинском, Белоярском, Волчихинском, Ново-Мариинском, Аятском, Исетском, озерах Мелкое, Таватуй, Балтым, а также на реке Исеть от истока до подпора Верх-Исетского водохранилища и реке Решетка.