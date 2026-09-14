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На МФМ-2026 представили научные и инженерные разработки участников Детской программы Движения Первых

На МФМ-2026 представили научные и инженерные разработки участников Детской программы Движения Первых

На Международном фестивале молодежи (МФМ-2026) в Екатеринбурге участники Детской программы Движения Первых из разных регионов России и зарубежных стран представили уникальные разработки.

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