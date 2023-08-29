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Индзаги о Лаутаро: «Идеально вписывается в игру «Интера» и все время прибавляет»

Индзаги о Лаутаро: «Идеально вписывается в игру «Интера» и все время прибавляет»

Форвард «Интера» забил гол в матче 2-го тура Серии А с «Кальяри» (2:0). В стартовом туре аргентинец сделал дубль в игре с «Монцей» (2:0).

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