smi.media

405 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Осипов
    так это сколько скрытых "антиваксеров" то реально???Две медсестры в С...
  • Sergey
    с пиндосами честный....... как с цыганами.... мамой клянусь!США рассказали о ...
  • Андрей Баканин
    Генерал, видимо, представляет, как они утюжили Ракку и Мосул, и думает, что "эти ужасные русские" то же самое будут д...Генерал США заяви...

Ксения Собчак разрабатывает новый медиапроект в сотрудничестве с Гарвардом

В эфире шоу «Вечерний Ургант» Ксения Собчак рассказала о своих планах на будущее. Она отметила, что скандальное интервью с коучером Блиновской стало пиком её журналистской карьеры, поэтому она хочет заняться чем-то совершенно новым и другим.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх