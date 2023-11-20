Динозавр российской рок-музыки: «Алиса» празднует 40-летие группы туром по стране

Грандиозным концертом в Москве отпраздновала свое 40-летие легендарная рок-группа «Алиса». Услышать любимые хиты и новые песни, а также вживую насладиться невероятным шоу на сцене ЦСКА Арены собрались тысячи фанатов.
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