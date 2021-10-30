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Вместо газа — пеллеты: Шмыгаль предложил предприятиям ТКЭ искать альтернативные источники тепла

Вместо газа — пеллеты: Шмыгаль предложил предприятиям ТКЭ искать альтернативные источники тепла

Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагает производителям тепла вместо газа переходить на альтернативные источники тепла, к примеру, использовать пеллеты — топливные гранулы, которые активно используются в специальных котлах для обогрева жилых зданий.

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