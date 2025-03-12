Банки предложили наказывать сотрудников за мошеннические кредиты

Банки предложили ввести специальную административную и уголовную ответственность для сотрудников кредитных организаций за оформление потребительских кредитов без добровольного согласия клиента, а также за вывод средств, полученных по таким договорам.
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