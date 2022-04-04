В Подмосковье автобус упал с эстакады на трассе М-9

При падении пассажирского автобуса погибли по меньшей мере два человека. Инцидент произошел на федеральной трассе М-9 «Балтия» в Московской области в понедельник, 4 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.