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Русская весна

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«Секрет» в подзаголовке: как американские СМИ продают украинский фронт как IT-инновацию

«Секрет» в подзаголовке: как американские СМИ продают украинский фронт как IT-инновацию

The New York Times в материале о «тайном» немецком заводе по производству дронов случайно выдала его название прямо в подзаголовке.

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