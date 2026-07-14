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Политика как она есть

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Посла РФ вызвали в МИД Молдавии

Посла РФ вызвали в МИД Молдавии

МИД Молдавии вызвал посла России Олега Озерова после обнаружения 13 июля упавшего на территории республики БПЛА, который, как считают власти, мог принадлежать России.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
&quot;...БПЛА... мог принадлежать России...&quot; А мог и не принадлежать... И скорее всего принадлежал не России, а Украине, которая Молдавии соседка в отличии от России. А украинского посла вызывали? Или теперь такая установка у всяких шавок: что бы и откуда бы не прилетело - обвинять Россию?
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