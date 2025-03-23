Шереметьево и "русские".

Александр Симаков Как Вы думаете, сами-то Шереметьево благополучно пройдёте или есть что в телефоне подчистить?

Сергей А ведь Юра Кравец прав, гадёныш.... Обязательно простим, испанским стыдом изойдёмся, приголубим, омоем своими слезами, скинем последнюю рубаху и денюшков, денюшков станем отсыпать. Прав, гадёныш, ох как прав...