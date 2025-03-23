Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Шереметьево и "русские".

Шереметьево и "русские".

Анатолий КрасноперовВатник. Кремлебот. Колорад.   Читая вот такое, многие задаются вопросом, как сложилась судьба «майора Астахова».

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Комментарии
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Александр Симаков
Как Вы думаете, сами-то Шереметьево благополучно пройдёте или есть что в телефоне подчистить?
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9 час.
Сергей
А ведь Юра Кравец прав, гадёныш.... Обязательно простим, испанским стыдом изойдёмся, приголубим, омоем своими слезами, скинем последнюю рубаху и денюшков, денюшков станем отсыпать. Прав, гадёныш, ох как прав...
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5 час.
Людмила Фирстова
Сергей, вы глубоко ошибаетесь! Последняя грань пройдена давно, нет им прощения и никогда не будет!
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5 час.
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