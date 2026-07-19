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Татар-информ

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Учитель-рекордсмен по стобалльникам в 2026 году: «Ныть можно, не делать нельзя»

Учитель-рекордсмен по стобалльникам в 2026 году: «Ныть можно, не делать нельзя»

Фото предоставлено Кириллом Сергеевым Учитель математики лицея №131 Казани Кирилл Сергеев, подготовивший в этом году 15 стобалльников по профильной математике, считает, что универсального рецепта успеха на ЕГЭ не существует.

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