Учитель-рекордсмен по стобалльникам в 2026 году: «Ныть можно, не делать нельзя»

Фото предоставлено Кириллом Сергеевым Учитель математики лицея №131 Казани Кирилл Сергеев, подготовивший в этом году 15 стобалльников по профильной математике, считает, что универсального рецепта успеха на ЕГЭ не существует.
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