Зампред Сбера Царев: необходимо трансформировать ипотечные программы

В июне ожидается рост спроса на ипотеку, затем спад, а к августу-сентябрю спрос выйдет на нормальные темпы, рассказал "Интерфаксу" в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый заместитель председателя Сбербанка Кирилл Царев.
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