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Стиль вождения - осенний Рекомендации от ГАИ.

Стиль вождения - осенний Рекомендации от ГАИ.

В республике установилась дождливая погода с утренними туманами. Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения быть более осмотрительными, а водителям перейти на соответствующий стиль вождения: избегать резких торможений и перестроений, увеличить дистанцию до других транспортных средств.

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