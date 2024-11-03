Стиль вождения - осенний Рекомендации от ГАИ.

В республике установилась дождливая погода с утренними туманами. Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения быть более осмотрительными, а водителям перейти на соответствующий стиль вождения: избегать резких торможений и перестроений, увеличить дистанцию до других транспортных средств.