Угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского вызвали жесткий ответ российских вооруженных сил, отмечают журналисты издания L’Antidiplomatico (AD).
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да вэбите уже их чем-нибудь ядреным!!!